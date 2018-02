Cláudio Farias, irmão de PC Farias, morre em Maceió Faleceu na madrugada de hoje o empresário, desportista, ex-vereador por Maceió e ex-secretário municipal de Assistência Social Cláudio Farias, irmão do também empresário Paulo César Farias, o PC Farias - tesoureiro da campanha presidencial de Fernando Collor de Mello, atual senador pelo PTB de Alagoas. Cláudio era o mais novo dos irmãos Farias, foi dirigente do Centro Sportivo Alagoano (CSA), era diretor da Federação Alagoana de Futebol e morreu vítima de câncer de próstata. O corpo dele está sendo velado no cemitério Parque das Flores, em Maceió, onde será sepultado, na tarde de hoje.