Cláudia Leitte se despede de carnaval de Salvador

Tão logo surgiu comandando o Bloco Gula, no Circuito Dodô (Barra-Ondina), no fim da tarde, Cláudia Leitte lembrou os fãs de que era o último dia de carnaval e que todos precisavam aproveitar "até o fim". "Se o tênis estiver apertado, jogue fora, mas não pare de pular", sugeriu, animando os foliões que começavam a se irritar com o atraso de meia hora no início da apresentação. O que se viu dali em diante foi muita empolgação com a última passagem da cantora, que hoje homenageou Porto Seguro e o descobrimento do Brasil, com um vestido claro e brilhante, com detalhes em vermelho, e luvas e chapéu pretos. Levou a apresentadora Adriane Galisteu como convidada para curtir em cima do trio. Porto Seguro, no sul baiano, aliás, é o primeiro destino da cantora após o carnaval: na sexta-feira, ela se apresenta no último dia do Carnaporto, evento que começa na Quarta-Feira de Cinzas e tem, além de Cláudia, apresentações de bandas como Araketu, Jammil e Psirico.