Clarissa Garotinho será presidente do diretório do PR A deputada estadual Clarissa Garotinho foi eleita presidente do diretório municipal do Partido da República (PR). Ela recebeu 1.645 votos. Houve sete nulos e cinco contra. Na convenção, deputado federal Anthony Garotinho, pai de Clarissa, ressaltou que é pré-candidato ao governo do Rio.