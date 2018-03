Clã Sarney se articula para retomar poder no Maranhão

Afastado nos últimos anos do poder, após mais de cinco décadas de protagonismo na política do Maranhão, o clã Sarney se articula para voltar ao comando do Estado. Sarney elegeu-se deputado pela primeira vez em 1955, liderou a Arena e o PDS no regime militar, presidiu o País após o fim da ditadura (1985-1990) e desde essa época aliou-se a todos os governos eleitos. "Ele serviu a todos os presidentes e hoje usa o boné do PT, mas já prepara o bote para trair Lula em 2010", diz o deputado Domingos Dutra (PT-MA). Depois de um breve abalo em 2006, quando Roseana Sarney (PMDB) perdeu a eleição para o governo do Estado, o clã está de volta com a provável escolha do patriarca para presidir, pela terceira vez, o Senado. Para a oposição, no entanto, isso seria um "retrocesso". "É a mesma artimanha: ele sempre usou o Maranhão e o PMDB como moeda de troca para chantagear o governo e se manter no poder através dos tempos", ataca o deputado Julião Amin (PDT-MA). Para frustração dos inimigos, a vitória do clã pode vir em dose dupla. Embora tenha perdido a eleição de 2006, Roseana deve ser confirmada no cargo pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O governador eleito, Jackson Lago (PDT), está sendo julgado por abuso do poder econômico na eleição. Na primeira semana de fevereiro, o tribunal vai retomar o julgamento do processo de cassação de Lago, movido pela coligação de Roseana.Depois de ter cassado o mandato do governador da Paraíba, Cássio Cunha Lima (PSDB), há dois meses, o TSE deverá dar o mesmo destino a Lago, conforme defende o Ministério Público Eleitoral. O primeiro voto, do relator Eros Grau, foi pela cassação. A votação foi interrompida por um pedido de vistas do ministro do TSE Felix Fischer.