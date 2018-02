Civita era defensor da liberdade de imprensa, diz ANJ

A Associação Nacional de Jornais (ANJ) destacou a contribuição do empresário Roberto Civita para a imprensa brasileira. O diretor editorial e presidente do conselho de administração do Grupo Abril, morreu neste domingo, 26, aos 76 anos.

Em nota, o presidente da associação, Carlos Fernando Lindenberg Neto, definiu Civita como um "defensor intransigente da livre iniciativa e da liberdade de imprensa". Abaixo, íntegra do texto:

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"A Associação Nacional de Jornais (ANJ) expressa profundo pesar à família de Roberto Civita e ao Grupo Abril pelo falecimento deste que foi um dos grandes empresários de comunicação do país.

Defensor intransigente da livre iniciativa e da liberdade de imprensa, Roberto Civita era uma voz coerente em favor dos valores da democracia e de um Brasil moderno e próspero, inserido no mercado global.

Foi decisivo na construção e consolidação do Grupo Abril, referência exemplar no mercado de comunicação brasileiro, com destaque para o excepcional padrão de profissionalismo de suas revistas.

Roberto Civita foi essencialmente um editor, como ele mesmo gostava de se classificar. Com seu falecimento o Brasil perde um editor fundamental para a formação do País que somos hoje."