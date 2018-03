Citados em delações negam irregularidades

BRASÍLIA - O advogado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva rebateu as suspeitas relacionadas pela Procuradoria-Geral da República e disse que ele “não cometeu qualquer ato ilícito antes, durante ou após deixar o cargo de Presidente da República”.

“Delações são versões unilaterais de pessoas que negociam a liberdade ou benefícios com os acusadores e por isso não configuram prova. O vazamento de material sigiloso, mesmo que sem qualquer valor probatório, apenas serve para prejudicar o trabalho da defesa e criar um ambiente artificial de culpabilidade, situação recorrente e que se tornou marca da Lava Jato, sem qualquer punição”, diz o advogado Cristiano Zanin Martins, em nota.

Os advogados do ex-ministro Antonio Palocci não foram localizados ontem até a conclusão desta edição.

Já a defesa do ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) classificou a acusação de que pediu dinheiro para a campanha do aliado Henrique Alves como “falsa”. “Essa é mais uma acusação falsa e totalmente desprovida de provas deste ilícito concerto de delatores”, disse Pedro Ivo Velloso, um dos advogados do ex-presidente da Câmara.

O advogado do senador Valdir Raupp, Daniel Gerber, disse que a defesa só comentará nos autos o teor das acusações.

Antônio Carlos de Almeida Castro, advogado do senador Edison Lobão (PMDB), afirmou que os novos depoimentos não o “impressionam”, pois são a repetição de “histórias antigas” já ditas anteriormente por outros delatores, sem trazer qualquer novidade ou prova material de que seu cliente se envolveu em ilicitude. Segundo o criminalista, a colaboração da Odebrecht mostra que um executivo repete a versão do outro “apenas de ouvir falar”, sem ter participado efetivamente dos fatos narrados.

O Estado enviou mensagens para a defesa de Henrique Alves, mas não obteve resposta até a conclusão desta edição.