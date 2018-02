Citado na Lava Jato, chefe de gabinete de Edinho Silva deixará cargo

BRASÍLIA - O chefe de gabinete do ministro Edinho Silva (da Secretaria de Comunicação Social), Manoel de Araújo Sobrinho, deixará o cargo nos próximos dias. De acordo com a assessoria de imprensa do Palácio do Planalto, Oliveira seguirá para a superintendência da Empresa Brasileira de Comunicação (EBC).

Sobrinho é homem de confiança de Edinho e foi citado em delação do dono da construtora UTC, Ricardo Pessoa, como responsável por acertar doações de R$ 7,5 milhões para a campanha da presidente Dilma Rousseff,em 2014. Pessoa disse que a empreiteira teria sido pressionada a fazer a doação para que pudesse continuar a ter contratos com a Petrobrás.

Em meados de outubro, Sobrinho prestou depoimento à Polícia Federal sobre o assunto. O Planalto nega que sua saída da Secom tenha qualquer relação com o depoimento de Pessoa. De acordo com os assessores, a EBC está passando por várias alterações e por isso Oliveira assumirá um cargo na empresa.

Em julho, matéria do Estado mostrava que a saída de Sobrinho estava acertada, o que foi negado à época.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O chefe de gabinete chegou ao Planalto junto com o ministro, no início de abril. Sobrinho ocupa um cargo de confiança (DAS 5) com remuneração bruta de R$ 11,235 mil, de acordo com dados do Portal da Transparência.