Citadini vai presidir pela terceira vez TCE-SP O conselheiro Antônio Roque Citadini foi eleito nsta quarta-feira para a presidência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE) e vai exercer o cargo pela terceira vez. Ele é o mais antigo dos conselheiros do TCE e está na instituição desde abril de 1988. A posse de Citadini será no dia 29 de janeiro. Também foram eleitos o vice-presidente Eduardo Bittencourt Carvalho e o corregedor Edgard Camargo Rodrigues. O mandato deles será de um ano. Carvalho e Rodrigues também já desempenharam essas funções em outras gestões no Tribunal de Contas do Estado.