Cisão tucana extrapola SP e já desafia Sérgio Guerra O ex-governador José Serra até se insinuou, mas a três semanas da convenção nacional do PSDB nenhum tucano se apresentou para disputar a presidência do partido com o deputado federal Sérgio Guerra (PE), que caminha para reeleição em chapa única no dia 28 de maio. Nem assim o tucanato vai se livrar de velhas disputas internas nem colocará um ponto final em problemas e litígios que se espalham por vários Estados, como São Paulo, Paraná e Paraíba.