Cirurgião é acusado de causar a morte de 4 pessoas O médico cirurgião plástico Denísio Marcelo Caron acusado de causar a morte de três mulheres em Goiânia fez mais uma vítima em Brasília, nesta semana. Adcélia Martins de Souza internou-se na terça-feira num hospital particular em Taguatinga para fazer uma lipoaspiração nos glúteos e culotes e colocar prótese de silicone nos seios. Laudo do Instituto Médico Legal (IML) atesta que a paciente sofreu perfurações que lhe causaram hemorragia interna. A 12.ª Delegacia de Polícia já abriu inquérito para apurar a responsabilidade do médico. Em Goiânia, o Ministério Público quer a prisão de Caron. As três goianas também morreram em conseqüência de cirurgias de lipoaspiração. Nesta quinta-feira, à tarde, mais uma denúncia foi apresentada contra Caron por familiares de Graziela Mirta Oliveira, que está internada na Unidade de Terapia Intensiva de outro hospital particular de Brasília, desde o início de janeiro após uma cirurgia de correção do abdome. Essas não são as únicas vítimas do cirurgião plástico. ?Caron responde a vários processos no Conselho Regional de Medicina de Goiás?, informou o assessor de imprensa do Conselho Federal de Medicina, Antônio Marcello. Segundo o assessor, Caron estava operando irregularmente em Brasília, já que não tinha registro médico. O Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal também irá abrir processo contra o médico.