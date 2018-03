Cirurgia nasal e bursite já levaram Lula ao hospital

Lula, 64 anos, gosta de participar de partidas de futebol com integrantes do governo e já sofreu com uma bursite no ombro direito, além de ter passado por cirurgia para a retirada de um pólipo nasal.

Veja abaixo algumas informações sobre a saúde do presidente.

* Pouco depois de ser eleito em 2002, Lula e a primeira-dama Marisa Letícia passaram por um check-up médico de rotina no Instituto do Coração (InCor) em São Paulo. Na ocasião, o médico pessoal de Lula, o cardiologista Roberto Kalil Filho, recomendou somente dieta alimentar e exercícios físicos para a perda de peso.

* Em abril de 2003, no seu primeiro ano de governo, Lula voltou ao InCor por conta de dores no ombro esquerdo. A equipe médica que o atendeu decidiu ampliar para o ombro esquerdo o tratamento fisioterápico e de acupuntura que Lula já realizava por conta de uma bursite no ombro direito. A necessidade de uma cirurgia como tratamento para a bursite foi descartada pelos médicos.

* Em novembro, Lula teve o pé esquerdo imobilizado por conta de uma torção. O presidente chegou a cancelar sua presença numa declaração conjunta que faria com o então presidente boliviano Carlos Mesa.

* Em fevereiro de 2005, Lula passou por uma cirurgia, no InCor, para a retirada de um pólipo nasal que o incomodava há cerca de dois anos. Os médicos afirmaram que o pólipo, um tecido que surge de forma anormal, não era maligno.