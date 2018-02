Cirurgia do governador de SE correu bem, diz hospital A operação para a retirada do nódulo pancreático do governador de Sergipe, Marcelo Déda Chagas, foi bem-sucedida, segundo informou o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A lesão benigna foi retirada por meio de uma cirurgia que ocorreu entre as 13 horas e as 17h45 desta sexta-feira.