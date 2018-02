Cirurgia de Roseana foi bem-sucedida, diz hospital A cirurgia para a correção do aneurisma cerebral da governadora do Maranhão, Roseana Sarney (PMDB-MA), foi realizada com sucesso na manhã de hoje, segundo boletim médico divulgado pelo Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, onde a governadora está internada desde ontem. De acordo com o comunicado, o procedimento durou 4 horas e não teve intercorrência. "Roseana está em recuperação pós-operatória e será encaminhada para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde permanecerá em observação e acompanhamento médico". O boletim é assinado por Luis Fernando Aranha Camargo, superintendente do hospital.