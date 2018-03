Cirurgia de José Alencar termina depois de 17 horas Durou mais de 17 horas a cirurgia a que foi submetido o vice-presidente José Alencar. A operação para a retirada de um tumor abdominal terminou há pouco e, de acordo com boletim médico, transcorreu bem e o estado de José Alencar é estável. Alencar agora recupera-se em uma Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A cirurgia foi conduzida pelo cirurgião-oncologista Ademar Lopes. "O vice-presidente e seus familiares foram avisados sobre a complexidade do procedimento, bem como sobre os riscos trans e pós-operatórios, estando todos de perfeito acordo", informou o médico. Além dele, também assistem ao vice-presidente os médicos Paulo Hoff (oncologista clínico), Roberto Kalil Filho (cardiologista) e Miguel Srougi (urologista).