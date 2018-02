Ciro usa blog do filho para defender Patrícia e atacar Luizianne O deputado Ciro Gomes (PSB-CE), um dos potenciais candidatos às eleições presidenciais de 2010, usou nesta segunda-feira o blog de seu filho para protestar contra a retirada de sua imagem e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva da campanha de sua ex-mulher Patrícia Saboya (PDT) Em vídeo postado por seu filho Ciro Saboya Ferreira Gomes no You Tube e no blog "luzcameraeleicao", Ciro comenta a decisão da Justiça Eleitoral, que atendeu representação da campanha de Luizianne Lins (PT). O deputado critica os autores da iniciativa, sem citar nomes. Com 3 minutos e 43 segundos, o vídeo simula uma conversa entre o deputado e o filho Cirinho, como é conhecido, em que ele pergunta ao pai como é essa história dele não poder mais aparecer no programa da mãe Patrícia Saboya. Sentado no degrau de uma escada, no interior de um imóvel, Ciro reclama da iniciativa de um advogado que entrou com a ação, e diz que acredita que a Justiça vai rever a sua decisão. O parlamentar lembra que Patrícia sempre esteve com ele ao lado do presidente Lula nas horas mais difíceis "para proteger aquilo que era necessário defender, que era a moral do presidente Lula, e por isso ele tem um grande respeito por nós." O filho pergunta então se ele continuará a apoiar a mãe. Ciro diz que continuará ao lado de Patrícia por considerá-la a mais preparada e por entender que a administração de Fortaleza "é uma fuleragem." Em referência à prefeita Luizianne, Ciro diz que "o bicho mais parecido com coronel é uma pessoa que quando tá debaixo é contra a censura, quando tá debaixo é contra os poderosos, contra a perseguição, e depois, porque é despreparado, se lambuza com o poder e começa a ser coronel, a ser perseguidor e fazer censura ao outros." Ao final do vídeo Ciro diz que não aceita essa decisão e que a história de Patrícia pertence a ela. "Ela tem o direito de contar essa história e o coronelzim de saia ou de botina vai ter que engolir isso aí," afirma o parlamentar. A assessoria de imprensa da candidata Luizianne Lins disse que não vai se manifestar sobre o assunto. "Provocação não merece resposta", disse o assessor Demétrio Andrade. (Por Clara Guimarães)