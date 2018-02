Ciro tem condições de disputar presidência ou SP, diz Aécio

O governador de Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB), afirmou nesta terça-feira, 16, que o deputado federal Ciro Gomes (PSB-CE) "tem todas as condições" de disputar o governo de São Paulo ou mesmo a Presidência da República em 2010. "Tenho, como vocês sabem, enorme respeito e amizade pessoal pelo hoje deputado Ciro Gomes. Me orgulha essa amizade e ele tem todas as condições, tanto de pleitear, seja o governo de São Paulo ou a Presidência da República", afirmou o tucano mineiro.

Veja também:

Ciro causa vendaval no PT e legenda faz reunião de emergência

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Aécio observou, porém, que "há um açodamento muito grande na busca" de definições das candidaturas nas próximas eleições. Para o governador mineiro, a hipótese de Ciro concorrer ao Palácio dos Bandeirantes - no caso com o apoio do PT, que abriria mão da candidatura própria - no ano que vem deve ser tratada como mais uma especulação envolvendo a disputa de 2010.

Aécio e o deputado cearense já cogitaram publicamente uma aliança na próxima disputa presidencial, mas a hipótese perdeu força com a decisão do governador de permanecer no PSDB. No ano passado, um acordo entre os dois e o ex-prefeito Fernando Pimentel (PT) levou à eleição de Márcio Lacerda (PSB) para a prefeitura de Belo Horizonte.