Ciro: Se quiser a Presidência, PSB deve deixar o governo O ex-ministro Ciro Gomes (PSB) usou do tom ácido que lhe é peculiar para voltar a bater no seu partido, o PSB, e no governo federal, em palestra nesta terça-feira, durante café da manhã para empresários, em Salvador. A palestra deveria tratar das "Perspectivas para a economia brasileira", mas ele acabou falando também sobre política. Ciro se disse defensor da reeleição da presidente Dilma Rousseff, em 2014, mas observou que se o seu partido quiser lançar candidatura própria deverá deixar o governo federal desde já e mostrar à sociedade brasileira as falhas da atual administração.