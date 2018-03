Ciro se afasta da política e vira comentarista esportivo O ex-deputado Ciro Gomes se afasta da política em 2013 e 2014. Ele estreia como comentarista esportivo da Rádio Verdes Mares AM, de Fortaleza, na próxima quarta-feira (16), às 11h50. Terá um programa diário de 10 minutos no qual comentará os preparativos do Brasil para a Copa das Confederações 2013 e para a Copa do Mundo de 2014.