Ciro não agrediu Eduardo Campos, diz governador do CE

"Conversei com o Ciro hoje, eu não tinha conversado com ele. O que ele me disse é que não fez nenhum gesto de agressão ao Eduardo. Disse que tem preocupações com projetos para o Brasil - e falou isso genericamente. Eu já tinha conversado como Eduardo, o Eduardo me disse, também brincando, que a mãe dele dizia que dois só brigam quando os dois querem, quando um não quer não tem briga. E ele jamais vai brigar com o Ciro. Então, eu espero que essa questão seja ou esteja superada", disse Cid Gomes a jornalistas, após deixar audiência de duas horas com a presidente Dilma Rousseff no Palácio do Planalto.

Questionado se a reunião com a presidente Dilma Rousseff não seria uma forma de enfraquecer uma eventual candidatura de Campos, Cid Gomes respondeu: "Negativo. Isso é procurar chifre em cabeça de cavalo. Eu sou governador de um Estado, a Dilma é presidente da República. Nós temos muitas parcerias e o que estou fazendo vindo aqui é reivindicar ações já prometidas". "É da rotina administrativa", completou.

Cid Gomes reiterou que considera o "caminho natural" apoiar a reeleição de Dilma em 2014. "A minha opinião é que nós votamos na presidenta Dilma, participamos do governo da presidenta Dilma, é um governo que tem acertado, que tem boa intenção, que tem aprovação popular, portanto, acho que nosso caminho natural deveria ser apoiar a reeleição da presidente Dilma, caso ela seja candidata", disse.