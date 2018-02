Ciro Moura abrirá horário eleitoral de rádio e TV em SP Um dos últimos colocados na disputa pela Prefeitura de São Paulo, o candidato Ciro Moura, da coligação "Tostão contra o Milhão" (PTC-PTdoB) vai abrir o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão no dia 19. A escolha se deu por sorteio, realizado hoje no Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Moura terá apenas 1 minuto, 3 segundos e 91 centésimos de tempo. O sorteio da ordem vale apenas para a exibição no primeiro dia da propaganda. A partir daí, os programas seguem uma espécie de rodízio, o último exibido na véspera abrirá a programação do dia seguinte. Em seguida, será a vez da candidata da coligação "Uma Nova Atitude para São Paulo" (PT-PCdoB-PDT-PTN-PRB-PSB), Marta Suplicy, a primeira entre os favoritos a ter seu programa eleitoral exibido. Marta terá o segundo maior tempo no horário eleitoral, com 6 minutos, 40 segundos e 75 centésimos. O candidato do DEM - coligação "São Paulo no Rumo Certo" (DEM-PR-PMDB-PRP-PV-PSC) -, o atual prefeito Gilberto Kassab, que terá o maior tempo entre todos os onze candidatos, aparecerá na seqüência, com 8 minutos, 44 segundos e 73 centésimos. Já o candidato da coligação "São Paulo, na Melhor Direção" (PSDB-PTB-PHS-PSL-PSDC), Geraldo Alckmin, será o sétimo a aparecer no primeiro dia de TV e rádio, com 4 minutos, 27 segundos e 42 centésimos para a sua propaganda. Antes dele, aparecerão, após Kassab, Soninha Francine (PPS), com 1 minuto, 46 segundos e 1 centésimo; Levy Fidelix (PRTB), com 54 segundos e 55 centésimos; e Paulo Maluf (PP), com 2 minutos, 30 segundos e 46 centésimos. Depois de Alckmin, terão seus programas exibidos, na seguinte ordem, Ivan Valente - coligação "Alternativa de Esquerda para São Paulo" (PSOL-PSTU) -, com 1 minuto, 1 segundo e 57 centésimos; Edmilson Costa (PCB), com 54 segundos e 55 centésimos; Anaí Caproni (PCO), com 54 segundos e 55 centésimos; e Renato Reichmann (PMN), com 1 minuto, 1 segundo e 57 centésimos. Anaí Caproni teve seu registro de candidatura indeferido pelo TRE, mas ela está recorrendo da decisão junto ao tribunal e terá tempo na TV e no rádio. Segundo explicou o TRE, somente no caso de sua candidatura ser indeferida em última instância, no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a candidata será excluída definitivamente da campanha. Divisão A propaganda eleitoral gratuita terá início no dia 19 e vai até 2 de outubro, três dias antes do primeiro turno das eleições. De acordo com resolução do TSE, serão veiculados dois blocos diários de 30 minutos no rádio e na televisão. Um terço deste tempo foi dividido igualmente entre os candidatos e os outros dois terços foram divididos levando-se em conta o tamanho da bancada de deputados federais eleitos em 2006 pelo partido do candidato. Em caso de coligação, somam-se os deputados eleitos de cada partido. Os programas dos candidatos à Prefeitura serão transmitidos às segundas, quartas e sextas-feiras. No rádio, das 7h às 7h30 e das 12h às 12h30, e na televisão, das 13h às 13h30 e das 20h30 às 21h. Já os programas dos candidatos a vereador serão transmitidos às terças, quintas-feiras e sábados, nos mesmos horários. Em caso de segundo turno, a propaganda gratuita recomeçará 48 horas após a divulgação dos resultados do primeiro turno e será transmitida até 24 de outubro, dois dias antes da votação.