Ciro Gomes vai virar comentarista de afiliada da Record

A nova atividade do político foi anunciada ontem à noite, durante a apresentação do Jornal da Cidade. Em entrevista por telefone, Ciro voltou a falar da mágoa e do constrangimento pelos quais passou ao ver sua candidatura rifada, mesmo tendo mudado o domicílio eleitoral do Ceará para São Paulo. Mas reassumiu o compromisso de apoiar a presidenciável do PT, Dilma Rousseff.

Os comentários de Ciro Gomes irão durar de dois a três minutos e deverão ser veiculados duas ou três vezes por semana. Ciro disse que vai falar de assuntos gerais. "Não vou ficar me metendo em ''politiquinha'', isso não me importa", explicou. Ele falou que comentará sobre economia brasileira, violência, drogas e ecologia, "problemas que estão me incomodando", apontou.

Ciro disse ter ficado "felicíssimo" com "a oportunidade de repartir suas opiniões e estudos com o povo do Ceará". E terminou, em tom de brincadeira, a entrevista: "Quem sabe eu largo o ramo (da política) e viro um âncora de um programa".

O presidente da TV Cidade, Miguel Dias, ocupa a segunda suplência na candidatura do deputado federal Eunício Oliveira (PMDB) ao Senado. Oliveira integra a chapa encabeçada pelo governador Cid Gomes (PSB), candidato à reeleição e irmão de Ciro, que é o coordenador político da campanha.