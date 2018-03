Ciro Gomes se afasta da política e estreia como comentarista esportivo

Fortaleza - O ex-ministro Ciro Gomes (PSB) se afasta da política em 2013 e 2014. Ele estreia como comentarista esportivo da Rádio Verdes Mares AM, de Fortaleza, na próxima quarta-feira, 16, às 11h50 da manhã. Ciro terá um programa diário de 10 minutos em que vai comentar os preparativos do Brasil para a Copa das Confederações 2013 e para a Copa do Mundo de 2014.

O programa de Ciro Gomes faz parte de uma rede de rádios que irá transmitir o conteúdo para todo o Brasil. O ex-ministro já foi comentarista esportivo quando morou em Sobral, entre 1970 e 1980.

O acerto de Gomes com a Rádio Verdes Mares AM, emissora do Grupo Edson Queiroz, acontece após ele participar ativamente da eleição do prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PSB). Em entrevistas recentes, Ciro disse que vai "dar um tempo na política" e que em 2014 não será candidato a nada. O ex-ministro já declarou apoio à presidente Dilma Rousseff (PT) numa eventual candidatura à reeleição.

Ciro Gomes foi ministro da Fazenda por quatro meses em 1994, e também comandou a pasta da Integração Nacional durante o governo Lula. Foi ainda governador do Ceará, prefeito de Fortaleza, deputado estadual, deputado federal, candidato duas vezes à Presidência da República e comentarista político em duas emissoras de televisão.