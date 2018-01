Ciro Gomes recebe hoje título de Cidadão de Alagoas

A concessão do título ao deputado - que também foi ministro da Integração Nacional no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva - foi proposta por meio de um projeto de resolução apresentado pelo deputado estadual Álvaro Guimarães (PSB). O projeto obteve aprovação unânime da Assembleia Legislativa.

Amanhã Ciro vai a Cuiabá, onde participará do lançamento do Movimento Mato Grosso Muito Mais, organizado pelo partido dele mais o PDT, PPS, PV, PC do B, PRTB, PSC, PMN e PRB. O encontro será na Federação de Comércio de Mato Grosso (Fecomércio).