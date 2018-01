Ciro Gomes lamenta desistência de Aécio Neves O deputado federal e possível candidato pelo PSB à sucessão no Palácio do Planalto em 2010, Ciro Gomes (CE), lamentou hoje, em nota, a decisão do governador de Minas Gerais, Aécio Neves, de abrir mão de representar o PSDB numa candidatura à Presidência da República nas eleições do ano que vem. Ciro havia anunciado em novembro que poderia deixar a disputa eleitoral caso Aécio se viabilizasse como presidenciável tucano. "Todos os que, como eu, torcem pelo novo, contra o passado maléfico ao Brasil, devem lamentar", afirmou na nota. "É o que faço", acrescentou. Ciro é desafeto declarado do governador paulista José Serra, provável candidato do PSDB em 2010.