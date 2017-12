Ciro Gomes diz que Ministério para PSB é ´irrelevante´ O deputado eleito no Ceará Ciro Gomes (PSB) afirmou nesta sexta-feira, em entrevista concedida à Rádio Jovem Pan, que seu partido é muito mais ambicioso que o PT por achar que Ministério é uma coisa "irrelevante". Para Gomes, "o fundamental é que o governo qualifique uma estratégia nacional de desenvolvimento que dê aos congressistas conforto ao defendê-lo com entusiasmo". O deputado falou ainda que o PSB defende o presidente Lula pelas excelências de seu governo, perdoou as falhas e equívocos ocorridos e acredita que esse é o melhor governo. Ao mesmo tempo, Ciro Gomes não descartou a possibilidade de assumir um cargo no Ministério voltando, assim, a integrar a equipe do presidente Lula, como fez no primeiro mandato. Todavia, lembrou, seu plano deverá ser mesmo atuar no plenário da Câmara dos Deputados. Ciro Gomes aceitou foi ministro da Integração Nacional e, em março de 2006, renunciou ao cargo para concorrer à Câmara dos Deputados pelo Estado do Ceará. Seu irmão Cid Gomes foi eleito Governador do Ceará, também pelo PSB.