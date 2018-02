Ciro Gomes diz que já mudou título eleitoral para CE

O mandato de deputado de Ciro vai até o dia 31 deste mês. Ele recusou compor o ministério de Dilma e estuda um convite feito pelo irmão reeleito governador do Ceará, Cid Gomes (PSB), para presidir a Zona de Processamento de Exportação (ZPE) a ser instalada no Pecém, em São Gonçalo, na região metropolitana de Fortaleza.

No entanto, a intenção de Ciro, hoje, é de ausentar-se da política para estudar na Inglaterra. "Vou ficar fora da política por um bom tempo e aproveitar para aumentar os meus conhecimentos gerais", disse. Ainda em Fortaleza, onde tem um apartamento no boêmio bairro da Praia de Iracema, ele pretende ir ao Rio de Janeiro na segunda-feira para ficar com a esposa e refletir no que fará com o fim de seu mandato parlamentar.

Ciro prefere não responder se vai ser ou não candidato a presidente em 2014. Mas o irmão dele, Cid Gomes (PSB) - governador do Estado -, afirmou que a decisão de aceitar ou não ser ministro de Dilma passaria pelo desejo de Ciro voltar a disputar a Presidência. De acordo com Cid, o irmão quer muito ser presidente e ele não disputaria o cargo com a pessoa que o chamou para o ministério.