Ciro Gomes anuncia transferência de domicílio eleitoral para SP

O deputado federal Ciro Gomes, PSB, anunciou na tarde desta quinta-feira, 1º, no Palácio do Campo das Princesas, em Recife, a transferência de seu domicílio eleitoral do Ceará para São Paulo. A mudança será assinada nesta sexta-feira, 2.

O anúncio foi feito juntamente com o presidente nacional do PSB, Eduardo Campos. De acordo com Campos, a decisão foi do próprio partido. Ciro disse que aceita com entusiasmo e que isso não significa que ele será candidato ao governo de São Paulo.

Ele se mantém como pré-candidato à Presidência da República. Na entrevista, depois de falar que o governo Lula ultrapassou brilhantemente a crise mundial, ele fez um ataque ao governador José Serra dizendo que ele foi ministro da Fazenda do governo Fernando Henrique Cardoso e que quebrou o País três vezes.