Ciro Gomes afina discurso com Skaf para mostrar união no PSB Sob o fogo amigo do PT, o deputado Ciro Gomes e o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, ambos potenciais candidatos pelo PSB nas eleições de 2010, afinaram o discurso em evento para empresários no qual tentaram demonstrar a união do partido em torno do projeto presidencial e dos planos de candidatura própria para o governo do Estado na corrida eleitoral do ano que vem.