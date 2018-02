Ciro Gomes acompanha a posse do irmão em Fortaleza

FORTALEZA - O deputado federal Ciro Gomes (PSB) aguarda neste momento, na Assembleia Legislativa do Ceará, a posse do irmão dele, Cid Gomes (PSB), reeleito governador do Ceará. Ciro disse que não vai exercer nenhum cargo político. "Vou me aquietar", respondeu ao ser questionado sobre seus planos políticos.

Sobre o governo da presidente Dilma Rousseff, Ciro afirmou que ela é uma grande administradora. "Eu a conheço bem de perto. É uma pessoa decente. Terá um certa dificuldade devido à heterogeneidade da base e por conta dessa sombra de mangueira que é o Lula", disse o parlamentar, referindo-se à alta popularidade do presidente que deixa o cargo hoje.

Ciro afirmou ainda que vê "com muita esperança o futuro do Ceará e do Brasil". Com relação ao novo mandado do irmão dele como governador, ele acredita que será muito melhor. "Conheço os planos, as estratégias. Sei que vai avançar na segurança pública e na saúde. O Ceará será um dos três destinos do Brasil, com o Centro de Eventos bastante avançado", apontou. Ainda segundo Ciro, Cid Gomes saneou o caixa estadual e tem em caixa R$ 1 bilhão.