Ciro elogia Lula, mas critica plano eleitoral O deputado federal Ciro Gomes (CE) foi a estrela do programa apresentado nesta noite pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB) na propaganda eleitoral gratuita na televisão e no rádio. Pré-candidato do partido à Presidência da República, Ciro defendeu as políticas do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o salário mínimo, a ampliação do acesso ao crédito e o Bolsa-Família, mas se posicionou contra uma eleição plebiscitária entre situação e oposição, como defende Lula. "Não podemos discutir um Brasil como se fosse apenas um passado e um presente. O PSB se apresenta a você como uma opção de futuro", afirmou.