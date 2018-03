Ciro é livre para fazer campanha como quiser, diz Dilma A candidata do PT à Presidência da República, Dilma Rousseff, desfiou longos elogios ao deputado federal Ciro Gomes (PSB) após o encontro com ele, hoje, em Brasília. No entanto, Dilma foi evasiva, assim como Ciro, ao explicar como e com qual intensidade será a participação dele na campanha. "Se ele quiser participar, ele vai participar da forma como ele quiser", disse. A petista afirmou ainda que deu a Ciro "absoluta liberdade para fazer o que quiser", disse a candidata, emendando, em seguida, que, segundo impressão dela, "Ciro vai fazer campanha lá no Ceará, a do Cid Gomes e a minha".