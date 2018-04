Ciro dribla ultimato do PT em SP e adia reunião

A promessa de dar uma espécie de ultimato a Ciro foi anunciada na semana passada, após reunião entre dirigentes de siglas como PT, PSB, PDT e PCdoB. Empenhado em firmar posição, o grupo já admitia nos bastidores que o plano teria alcance limitado, já que dependeria de Ciro disponibilizar espaço na agenda para o encontro. Ainda assim, a ordem era ampliar esforços para desamarrar os preparativos da campanha.

"O PT não pode entrar em março sem uma definição sobre quem será seu candidato em São Paulo", justifica o presidente do PT paulista, Edinho Silva. A ideia de colocar Ciro na vaga tem como patrocinador o próprio Lula, que tenta viabilizar uma eleição plebiscitária entre a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff (PT), e o governador de São Paulo, José Serra (PSDB). Porém, o adiamento do encontro ajudou a alimentar a articulação no PT em busca de outra alternativa para a eleição paulista. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.