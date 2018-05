Ciro diz que transferência eleitoral para SP não é certa

Ciro Gomes participou na noite de ontem da abertura da 18ª edição do Congresso Sindical dos Comerciários, ao lado dos pedetistas Paulinho da Força e do ministro do Trabalho, Caros Lupi, que também manifestou seu apoio à candidatura de Ciro Gomes ao Planalto. "Ele tem meu voto para presidente", disse o ministro em seu discurso. Questionado a respeito de uma possível aliança com o PDT para concorrer à Presidência, Ciro afirmou que ali foi manifestada a opinião de dois amigos (Paulinho e Lupi), e não de todo o partido. "É uma amizade antiga. Eu lembro que quando eu fui candidato à Presidência, o PDT indicou o Paulinho para ser meu vice", completou.

Ciro afirmou ainda desconhecer a existência de negociações sobre a transferência do vereador Gabriel Chalita (PSDB-SP) para seu partido, com a intenção de concorrer a uma vaga no Senado. "Eu não participei de nenhuma negociação, mas se ele quisesse vir, seria muito bem-vindo", disse Ciro.

Durante a abertura do congresso sindical, o PDT oficializou a filiação de dois novos partidários, um deles o cantor Giovani, da dupla sertaneja Gian & Giovani, que faria um show para animar os presentes após a solenidade. Segundo Paulinho, a ideia é lançar Giovani como candidato à Câmara Federal "para cuidar da cultura nacional", afirmou o presidente da Força.