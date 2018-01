Ciro diz que o PSB apoiará Lula O ex-ministro da Integração Nacional, Ciro Gomes (PSB-CE), afirmou, ao chegar para participar da convenção do PT, que o seu partido apoiará a candidatura do presidente Lula à reeleição. Ele disse que está lutando para formalizar o apoio do PSB ao PT. Segundo Ciro, algumas questões regionais podem ser resolvidas de forma que permita o apoio formal do PSB à candidatura de Lula. Ciro Gomes afirmou que o presidente não deverá mudar a sua rotina, e a campanha deve se concentrar nos finais de semana. Ciro Gomes acha que as chances do presidente se reeleger são grandes, mas disse que é preciso estar atento "porque as forças do atraso são fortes e insidiosas", numa referência ao PSDB. Ciro Gomes negou que o presidente Lula o tenha convidado para ser vice-presidente na sua chapa "o presidente Lula nunca desejou outro vice se não fosse o José Alencar", garantiu Ciro Gomes. O presidente do PT, Ricardo Berzoini, chegou para a convenção mas evitou fazer comentários sobre a campanha do presidente. Segundo ele, o programa de governo já está em elaboração. O presidente Lula ainda não chegou para a convenção, mas os militantes já estão concentrados no local cantando o jingle "Lula-lá". As tradicionais bandeiras vermelhas do PT foram substituídas por bandeiras verde e amarelo, com a estrela vermelha do PT no centro. Toda decoração do local também foi feita em balões nas cores do Brasil.