Ciro diz que Dilma não tem 'vivência política' nem projeto

Depois de elogiar a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, durante uma inauguração no último dia 19 no Ceará, apontando-a como "a mais competente auxiliar do presidente Lula", o deputado federal Ciro Gomes (PSB-CE) passou agora a criticá-la. "Dilma não tem nenhuma vivência política", afirmou ele, na noite da última segunda-feira, 30, ao proferir palestra na Universidade Federal do Ceará (UFC) a economistas do Estado. Ainda, em entrevista à revista Isto É desta semana, o parlamentar foi perguntado se o projeto dele para o Brasil se parece com o da ministra. "Eu diria que a Dilma não tem projeto", respondeu.

Veja também:

Gráficos: Popularidade de Lula cai em três pesquisas

Dilma alcança Aécio em simulação para 2010; Serra vence em todos os cenários

De acordo com o deputado, a ministra tem todas as qualificações para servir ao Brasil. Mas, segundo ele, falta a ela a "vivência política", que diz não ser pouco. "Não estou falando de politicagem não. Estou falando de compreender o Brasil, saber como é que as coisas acontecem", disse. "Mas isso pode ser suprido. Eu mesmo, quantos erros não cometi até ter esses 30 anos de experiência?"

Ciro também minimizou o crescimento da pré-candidatura da ministra para sucessão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulgada ontem pela pesquisa CNT/Sensus. Nela, Dilma aparece na resposta espontânea - na qual os eleitores respondem sem a apresentação de lista - com 3,6% das intenções de voto, atrás do próprio Lula (16,2%) e do governador de São Paulo, o tucano José Serra (8,8%), e na frente do governador mineiro Aécio Neves (2,9%), também do PSDB. Segundo Ciro, pesquisa não mostra mais que a notoriedade. "A tal distância do processo, pesquisa é muito viciada na metodologia."