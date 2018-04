Ciro deve se mostrar como 3ª via em programa do PSB O Partido Socialista Brasileiro (PSB) vai se colocar amanhã, durante o programa da legenda no rádio e na TV, como um contraponto ao debate hoje polarizado entre PT e PSDB sobre a sucessão presidencial. A ideia é alavancar a pré-candidatura à Presidência do deputado federal Ciro Gomes (CE), que será a estrela da peça. "Ciro vai defender que o debate sobre o futuro do País tem de ter mais pluralidade", disse Carlos Siqueira, primeiro-secretário nacional do PSB e um dos coordenadores do programa, que vai ao ar às 20h no rádio e às 20h30 na TV.