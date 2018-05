Ciro destaca parceria com Lula em programa do PSB

Com planos de se lançar candidato à Presidência da República em 2010, o deputado Ciro Gomes (PSB-CE) foi a estrela do programa da legenda que foi ao ar na noite desta quinta-feira, 3, em rede nacional de rádio e televisão. Ciro explorou a proximidade que tem com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e deu sinais sobre o discurso que adotará numa eventual campanha. "Quando eu fui ministro da Integração Nacional tive a oportunidade de caminhar pelo Brasil inteiro. Convivi de perto com o presidente Lula, que abriu as portas para as grandes transformações que estamos vivendo", disse.

Para reforçar a ligação com Lula, o partido apresentou fotos do presidente e do deputado Miguel Arraes - que morreu em 2005 - lado a lado. "Mas nós precisamos avançar, evoluir, pensar com mais profundidade nesse Brasil de amanhã. O governo do presidente Lula é só o ponto de partida na direção do que queremos e podemos fazer. Precisamos de um partido que tenha ideias novas, que construa esse Brasil que a senhora sonha para seus filhos", afirmou Ciro.

A candidatura do deputado é hoje uma incógnita. Ele já declarou diversas vezes publicamente seu desejo em disputar o Palácio do Planalto no próximo ano. Lula tem defendido, contudo, que o PSB, que compõe a base de seu governo, não tenha candidato próprio e apoie a candidatura da ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff. O PSB também avalia a possibilidade de lançar Ciro na disputa pelo governo paulista com o apoio do PT.

