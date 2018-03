Ciro defende candidatura de Skaf em São Paulo

O deputado voltou a enfatizar que não abrirá mão de disputar a Presidência da República, mesmo que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lhe faça um apelo para que desista. "Não desisto mesmo, não há nenhuma chance. Posso até ser derrotado, porque o partido tem a palavra definitiva." Ele negou que tenha agendado um encontro com Lula na próxima semana para discutir o assunto. "Não temos nada agendado, é a imprensa que está dizendo isso. Ele (Lula) não fará esse apelo e, se fizer, vou explicar que isso eu não posso atender."

No entanto, ao ser questionado por que ainda não descartou totalmente a disputa pelo governo paulista, ele citou a máxima: "Irreversível na política, só a morte." Para o deputado, o PSB deveria lançar candidatura própria onde houvesse viabilidade e ocupar o "vácuo" deixado pelo PT. "Time que não joga não faz torcida. À medida que o PT desertou da luta do futuro do País, pelo pragmatismo, contradições, pela aliança com o PMDB, pela conservação do poder, nós precisamos ocupar esse lugar", defendeu.

Ao longo da palestra que proferiu hoje a empresários mineiros, Ciro apontou que PT e PSDB são iguais em matéria de ideologia. Durante a apresentação, no entanto, Ciro disse torcer para que o governador de Minas, Aécio Neves (PSDB), venha a ser candidato à Presidência da República. "Ele é quem tem condição de empolgar o País - não que eu deixe de ser candidato, porque eu sou de outro partido."

Ciro Gomes participou hoje do evento Conexão Empresarial, promovido pela revista Viver Brasil, em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte.