Ciro dá aval e PT prepara candidatura de Mercadante

"Conversei com o Ciro e ele disse que não será mesmo candidato em São Paulo e liberou partidos aliados a buscarem suas alternativas para a disputa", afirmou Vaccarezza, confirmando a já esperada indicação de Mercadante para o posto. "Em São Paulo, temos várias opções. Mas o Mercadante é o nome preferido do presidente Lula", completou.

O senador foi escalado por Lula como plano B para a disputa em São Paulo no fim de janeiro, durante reunião improvisada em uma casa no Lago Sul, em Brasília, em meio às gravações de um vídeo para o aniversário de 30 anos do PT. Na ocasião, Lula e dirigentes petistas tentavam convencer Mercadante a abrir mão de seu plano de disputar a reeleição ao Senado. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.