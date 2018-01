Ciro critica adversários, mas poupa Roseana O pré-candidato do PPS à Presidência, Ciro Gomes, disparou sua metralhadora giratória sobre os pré-candidatos do PSDB, José Serra, do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente Fernando Henrique Cardoso, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Raul Jungmann, e o ex-ministro da Fazenda, Mailson da Nóbrega. Os principais alvos de Ciro foram o presidente Fernando Henrique e a possibilidade de Jungmann ser candidato à Presidência pelo PMDB. "Evidentemente que o presidente Fernando Henrique Cardoso está por trás dessa candidatura. Eu tinha respeito pelo Jungmann, mas agora não tenho mais. Não sei como ele pode se prestar a esse papel subalterno", afirmou, qualificando o ministro de "bobo". "Isso virou uma questão pessoal. O Jungmann se filiou ao PMDB há pouquíssimos meses e pensa, como o presidente, que o povo é idiota. Querem desqualificar o processo partidário", complementou. Sobre o ministro da Saúde, José Serra, Ciro Gomes disse que se trata de um candidato indesejado pelo povo. "Em 2001, a Saúde manteve 111 programas e os investimentos de cada um foram menores do que se investiu em propaganda. Somente em propaganda foram aplicados R$ 78 milhões, enquanto nenhum dos programas atingiu a quantia de R$ 70 milhões?. O candidato poupou, em suas críticas, a governadora Roseana Sarney, pré-candidata pelo PFL. "Não temo a Roseana e penso ser bem-vinda sua candidatura. Não vou desqualificá-la ou desmerecê-la. Vamos discutir suas idéias e o povo será o juiz", disse. Na avaliação de Ciro Gomes, o pré-candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, não tem condições de vencer a eleição deste ano. "Infelizmente, o Lula foi feito para perder e perpetrar o sistema que aí está. Ele é um candidato totalmente conhecido, preferido por um terço dos eleitores e rejeitado pelo restante. Sou menos conhecido e tenho um maior potencial de todos das oposições." Antes de participar do 6º Congresso Brasileiro do Calçado, em São Paulo, Ciro Gomes fez duras críticas ao também ex-ministro da Fazenda Mailson da Nóbrega, acusando-o de trabalhar a serviço do governo federal. Mailson disse, em palestra no evento, que o único candidato de oposição a chegar ao segundo turno das eleições será Lula e que Ciro Gomes não terá chances, principalmente por não ter um extenso horário na propaganda eleitoral gratuita. "A coligação que estamos fechando entre PPS, PTB e PDT já resulta num tempo maior do que o do PT. Não sei em que base o Mailson dá-se ao direito de manifestar opiniões políticas", disse Ciro Gomes. Segundo o pré-candidato do PPS, foram realizados, entre ontem e hoje, encontros com o presidente de honra do PDT, Leonel Brizola, para a formação da coligação. "Ficamos reunidos durante seis horas para formular um rascunho de um plano de governo. Essa proposta será aperfeiçoada pela Fundação Alberto Pasqualini", revelou.