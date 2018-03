Ciro cobra promessa e chama Petrobras de 'caixa preta'

O empreendimento foi prometido ao Ceará pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pela presidente Dilma Rousseff, mas até agora não saiu do papel. "A Petrobras é uma caixa preta. Eu estou sentindo o cheiro da enrolação nessa história. Nós temos que lutar, porque se depender da Petrobras a Refinaria não virá para o Ceará", acusou Ciro para uma plateia composta por empresários e lideranças políticas de 12 municípios da região.

O presidente da Assembleia do Ceará, deputado José Albuquerque (PSB), compareceu ao evento como governador em exercício. Ele ocupa o cargo interinamente desde a semana passada. O governador Cid Gomes e o vice Domingos Filho encontram-se em missões empresariais no exterior.

Cid foi à Europa comprar equipamentos para ampliação do sistema de Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) em Fortaleza. O governador pretendia seguir para a Coreia do Sul, onde, entre outros compromissos, se encontraria, na próxima semana, com diretores da empresa GS Energy, que celebrou com a Petrobras uma carta de intenções para desenvolver estudo conjunto para o projeto da Refinaria.

Chamado pela presidente Dilma para uma reunião na próxima terça-feira, em Brasília, Cid será representado no encontro com os coreanos pelo presidente do Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico (Cede), Alexandre Pereira.