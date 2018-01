Cintra toma posse amanhã como presidente estadual do PRB

Cintra já foi secretário de Planejamento da capital paulista, secretário de Finanças de São Bernardo do Campo, vereador e deputado federal. Deixou a Câmara dos Vereadores em 2009, quando assumiu a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, durante a gestão Kassab, onde ficou até o ano passado.

O presidente nacional da sigla, Marcos Pereira, presidirá a troca de comando, que acontece às 9h30 na sede do partido na capital paulista. Estão confirmadas as presenças do ministro da Pesca e Aquicultura, Marcelo Crivella, do senador Eduardo Lopes (PRB-RJ), de Russomanno, do deputado estadual Campos Machado (PTB) e de presidentes de diretórios municipais, prefeitos, vice-prefeitos e vereadores do PRB de todo o Estado. Foram convidados também o governador Geraldo Alckmin, o prefeito Fernando Haddad e o ex-prefeito Gilberto Kassab (PSD).

"Percebi no PRB um desejo autêntico de consolidação de uma imagem de partido. Há por parte da liderança uma visão programática interessante. Tenho certeza que faremos um grande trabalho juntos", disse Cintra, em nota distribuída à imprensa.