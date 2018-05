Cinco propriedades são ocupadas pelo MST no RS O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) ocupou cinco áreas rurais no Rio Grande do Sul nesta terça-feira, 29, em ações vinculadas à Jornada Nacional de Lutas pela Reforma Agrária, que relembra os 21 trabalhadores rurais assassinados no massacre de Eldorado do Carajás (PA), em 1996. Neste ano as ações estão concentradas no período de 28 de abril a 10 de maio.