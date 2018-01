Cinco pessoas morrem em acidente em Minas

SÃO PAULO, 9 - Cinco pessoas morreram e 28 ficaram feridas, sento que cinco delas em estado grave, na tarde de terça-feira, 8, após um ônibus, da Prefeitura de São Simão (GO), que seguia para o estado de São Paulo, bater de frente contra uma carreta, no quilômetro 122 da BR-153, numa ponte sobre o Rio Cocal, perto da cidade de Prata, região do Triângulo Mineiro.

Os passageiros do ônibus eram pacientes que iam para o Hospital do Câncer da cidade de Barretos, interior paulista. Os motoristas da carreta e do ônibus morreram no local. Ao que tudo indica, segundo o que os policiais ouviram de testemunhas, um dos veículos invadiu a faixa contrária de rolamento para desviar de um buraco. Os feridos foram encaminhados para hospitais nas cidades de Prata e Uberlândia.

Mortes. O último balanço parcial da operação carnaval divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) mostra números entre a 0h de sexta-feira, 4, e a meia-noite de segunda-feira, 7. Mesmo ainda faltando dados de dois dos cinco dias de operação, o número de mortes em relação a 2010 já é 16% superior. Foram 166 mortes e 3.029 pessoas feridas em um total de até agora 1.783 acidentes. Das 166 mortes, 64 foram registradas somente em Santa Catarina e Minas Gerais. Em 2010, foram registrados 3.233 acidentes, que provocaram 143 mortes e 1.912 feridos.