Cinco meses depois, 4 cidades de AL elegem prefeitos O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE-AL) divulgou hoje o resultado oficial das eleições suplementares, realizadas ontem, para prefeito de quatro municípios do interior do Estado. Em Estrela de Alagoas, o candidato do PP, José Almerino da Silva, foi eleito com 4.738 votos, ou 57,42% dos votos válidos. O candidato da coligação "Estrela Unida Sempre Será uma Família", derrotou Francisco José Sobrinho (PMDB), da "Paz e Desenvolvimento - Agora Vai", que ficou com 42,58% dos votos válidos (3.513).