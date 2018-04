Cinco cidades refazem eleições neste domingo

Mais de 30 mil eleitores devem voltar às urnas nesse domingo, 22, em cinco cidades brasileiras. As eleições suplementares serão realizadas em Ponto Chique (MG), Francisco de Sá (MG), Fronteira dos Vales (MG), Corguinho (MS) e Baixa Grande do Ribeiro (PI).

Nessas cidades, mais de 50% dos votos foram anulados pela Justiça Eleitoral após o indeferimento de registros dos candidatos nas eleições de 2008. Em casos como esses, o TSE determina a realização de um novo pleito. Para votar, os eleitores devem levar um documento de identidade com foto e o título eleitoral.

Na cidade de Francisco de Sá (MG), com 16.825 eleitores, as eleições suplementares só foram confirmadas com a decisão do ministro do TSE, Felix Fischer, contrária ao mandado de segurança do candidato à prefeitura, Antônio Dias, que teve o registro negado em 2008.

No documento, o candidato solicitava a anulação da decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de Minas Gerais de realizar as eleições suplementares nesse domingo, 22.

Até agora já foram realizadas no país 22 eleições suplementares referentes ao pleito de 2008. Até abril, outras seis cidades terão novas eleições.

