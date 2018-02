Cinco cidades elegem prefeitos e vice-prefeitos neste domingo

Brasília - Eleitores de cinco cidades voltam às urnas neste domingo, 1, para eleger prefeitos e vice-prefeitos. São cerca de 50 mil eleitores nos municípios de Goiatuba (GO), Santana de Cataguases (MG), Soledade (PB), Augusto Pestana (RS) e Taipas do Tocantins.

A volta às urnas ocorre já que as eleições de outubro do ano passado foram anuladas pela Justiça Eleitoral porque os candidatos vencedores obtiveram mais de 50% dos votos válidos e tiveram os registros cassados. Com isso, prefeitos e vice ficaram impedidos de receber o diploma e serem empossados.

Com a ausência do chefe do Executivo Municipal, essas cidades estão sendo comandadas desde então pelos presidentes das câmaras de Vereadores.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, em Santana de Cataguases, na Zona da Mata de Minas Gerais, a disputa será entre três candidatos: Evaldo Milane Matias (PSC), Manoel Luiz Mathias (DEM) e Gumercindo Augusto de Resende (PSDB).

No município paraibano de Soledade, onde quase 11 mil pessoas estão aptas a votar, a disputada será entre Flávio Aureliano Neto (PTN) e Vânia Maria Ouriques Barros (PMDB).

Na cidade goiana de Goiatuba, os 26,4 mil eleitores vão escolher entre Fernando Vasconcelos (PMDB), Márcia Cândido (PSDB) e Noroel Buzaim (PSC).

Na cidade gaúcha de Augusto Pestana, Luís Antônio Kruel Bohrer, com o nome de urna Dr Bohrer (DEM), e Vilmar Zimmermann (PP) estão na briga pelo comando da cidade que tem 6.100 eleitores.

Em Taipas do Tocantins, o pleito será disputado entre Joaquim Carlos Azevedo (PSD), Maria do Socorro Carvalho dos Santos (PSDB) e Enivaldo Ferreira dos Santos (PV). (Com informações da Agência Brasil)