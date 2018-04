Cinco cidades brasileiras têm eleição suplementar hoje

Conforme estimativas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mais de 30 mil eleitores devem participar dessas eleições, sendo que em Ponto Chique (MG) são aproximadamente 3,5 mil, em Fronteira dos Vales (MG), cerca de 3,7 mil, em Corguinho (MS), 3,1 mil, e em Baixa Grande do Ribeiro (PI), 6,3 mil eleitores. Na cidade de Francisco de Sá (MG), com 16.825 eleitores, o pleito suplementar só foi confirmado com a decisão contrária do ministro do TSE, Felix Fischer, ao mandado de segurança do candidato à prefeitura, Antônio Dias, que teve o registro negado em 2008, de acordo com informações da Agência Brasil.

No documento, o candidato solicitava a anulação da decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de Minas Gerais de realizar as eleições suplementares neste domingo. Até agora, já foram realizadas no país 22 eleições suplementares referentes ao pleito de 2008. Até abril, outras seis cidades terão novas eleições.