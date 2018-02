Cientistas encontram rede de vilarejos perdidos na Amazônia Uma vasta região da floresta Amazônica situada dentro das fronteiras brasileiras abrigou um complexo de habitações antigas nas quais moravam cerca de 50 mil pessoas, afirmaram cientistas que analisaram imagens de satélite referentes a essa área. Os pesquisadores, cuja descoberta foi publicada na quinta-feira, na revista Science, descreveram conjuntos de casas e pequenos vilarejos ligados por uma complexa rede de estradas e abrigando uma sociedade condenada à extinção com a chegada dos europeus ao continente, cinco séculos atrás. Os colonizadores europeus e as doenças vindas com eles provavelmente mataram a maior parte dos habitantes daquela área, disseram os cientistas. As moradias, feitas de redes de cidadezinhas muradas e pequenos vilarejos organizados ao redor de uma praça central, foram quase totalmente cobertas pela vegetação. "Não se trata propriamente de cidades, mas de um tipo de urbanismo, de moradias construídas ao redor de um centro", afirmou em um comunicado Mike Heckenberger, antropólogo da Universidade da Flórida. "Se avaliarmos a cidadezinha medieval mais comum ou a pólis grega habitual, a maior parte delas é mais ou menos do tamanho do que encontramos na Amazônia. Apenas que estas últimas são muito mais complexas do ponto de vista do planejamento", acrescentou. Com a ajuda de imagens feitas por satélite, os pesquisadores passaram mais de uma década identificando e mapeando as comunidades perdidas. Antes da chegada dos europeus, a partir de 1492, o continente americano abrigava muitas sociedades prósperas e grandes cidades. As descobertas mais recentes ajudarão a compreender melhor as várias civilizações pré-colombianas. A existência de sítios arqueológicos na região do Alto Xingu significa que grandes áreas de floresta virgem sofriam, na verdade, o impacto de atividades humanas já naqueles tempos remotos, afirmaram os cientistas. Em seu trabalho, os pesquisadores dos EUA e do Brasil receberam a ajuda de um kuikuro, membro de uma tribo de índios da Amazônia que descendem dos moradores daquelas construções. (Reportagem de Will Dunham)