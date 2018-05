Cientista político questiona se PSDB vai assumir área econômica e pagar ônus de medidas impopulares

O cientista político e professor do Insper Carlos Melo levanta dúvidas se o PSDB vai, de fato, assumir um protagonismo na área econômica de um eventual governo do peemedebista Michel Temer. Em entrevista ao Broadcast Ao Vivo, serviço em tempo real da Agência Estado, Melo destacou que, pelo que tem observado, existe neste momento uma "anti-disputa" entre as duas siglas para a ocupação deste espaço. "Na minha opinião, o PMDB está louco para que o PSDB assuma a responsabilidade pela economia e o PSDB está dizendo que o governo é do Temer, portanto, ele é quem deve assumir essa responsabilidade."

Na entrevista, Carlos Melo disse que a pauta econômica não é positiva, ao contrário, é complicada, impopular e trará desgaste, daí o mal estar entre as duas legendas sobre assumir tal responsabilidade. "Se o PSDB assume esta pauta e o desgaste for inevitável, os tucanos pagarão essa conta e se eles assumirem essa pauta e tudo der certo, o saldo positivo fica com Michel Temer, que seria o presidente da República." Mesmo com a avaliação, ele diz que é inevitável o PSDB embarcar na gestão Temer, mas não necessariamente assumindo áreas chave da economia, como o Ministério da Fazenda. Contudo, lembra que em política não existe o "desta água não beberei", até porque há 'candidatos tucanos' para essas vagas, numa referência indireta ao nome do senador José Serra (SP).

Praga. O professor defendeu a continuidade de ações no âmbito da Operação Lava Jato, dizendo que "o Brasil precisa se livrar rapidamente desta praga chamada corrupção". E frisou que a troca do PT pelo PMDB no comando do País não traz uma substituição de ordem moral superior porque ambos estão no mesmo campo, com envolvidos do PT e do PMDB nos escândalos de corrupção.

"O método também não seria diferente, o ganho do PMDB seria um ganho de operação. Se queremos uma transformação para o futuro é que a Lava Jato não seja sepultada, este processo tem que continuar", diz, salientando que as instituições, como a Justiça, o Ministério Público e a Polícia Federal, têm que continuar com liberdade de investigação e processo, atingindo a quem atingir. "Seria muito ruim para o País se este processo sofresse uma freada brusca."

Melo diz que o mesmo vale para o TSE, que no seu entender deve continuar avaliando a chapa eleitoral Dilma/Temer e decidir se é uma coisa só ou separada. "É uma questão para o TSE se posicionar."

Ao falar do PT e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o cientista político diz que o desgaste tanto do PT quanto do ex-presidente é evidente. "É evidente que o PT sai muito desgastado e enfraquecido de todo este processo, o mesmo vale para o Lula, mesmo sendo ainda a maior liderança individual do País", reitera. E complementa que todos os atores políticos estarão, a partir do eventual governo Temer, dependendo do desempenho de sua gestão.

"Se der certo, pior para o PT e Lula, se o desempenho for insatisfatório, sempre restará ao PT e a Lula o discurso da vitimização e o velho e bom clichê de que o governo petista caiu justamente por tentar impedir o que eles fizeram, aumentar impostos e mexer nos direitos da classe trabalhadora e dos mais pobres."

Crise. Para Carlos Melo, a aprovação da admissibilidade do processo de impeachment no domingo, 17, pelo plenário da Câmara dos Deputados, é apenas uma fase do processo e que, na prática, o País ainda está longe de superar a crise que se abateu em várias áreas, como a política, econômica, social e moral.

"Minha sensação particular é de acordar com ressaca, depois de uma jornada complicada de pronunciamentos repetitivos que se prolongaram (na Câmara), um espetáculo deprimente sob vários aspectos, isso é a forma, mas na substância o País ultrapassou uma etapa de sua crise, mas estamos longe da superação. O impeachment nunca é desejável, mas às vezes é inevitável."

No seu entender, o governo da presidente Dilma Rousseff se mostra apático e sem capacidade de reação. "Então, o mais plausível é a sequência do processo (de impeachment) no Senado."

Com o provável afastamento de Dilma e a entrada de Michel Temer no comando do País, Melo avalia que do ponto de vista econômico, uma gestão do peemedebista poderá abrir espaço para discussões mais amplas e desobstruir o fluxo para a retomada da credibilidade dos investidores. E lembra que o governo petista rompeu o elo de diálogo com o parlamento, peça fundamental na aprovação das medidas de uma agenda para o crescimento.

O professor do Insper argumenta que os votos favoráveis ao impeachment na Câmara (367) são suficientes para se aprovar tal agenda, com a ressalva de que os votos desses deputados são heterogêneos, com vários tipos de interesse. "Mas, pelo menos pode-se retomar a agenda e o Temer tem um tempo muito curto para isso."

Provinciano. Carlos Melo diz que a presidente Dilma tem hoje em torno de 20% de apoio na sociedade. Já o eventual governo Temer parte de 20% contrários a ele, mas tampouco se pode dizer que ele tem 80% favoráveis a ele. "Ninguém foi pra rua pra pedir pelo Michel Temer, pesquisas mostram que há ceticismo com relação a ele, além disso temos um Congresso que não é qualitativamente de ordem superior, muito provinciano e paroquial, pouco afeito às grandes questões do Estado e da nação, então teremos choque entre Congresso paroquiano, uma sociedade que não está aí para defender o Temer e uma pauta que tem duas características: é tão impopular quanto inevitável." E reitera que o peemedebista terá um tempo muito curto para conquistar esses 80% de estoque de credibilidade possível, dar respostas rápidas para a economia e contentar este Congresso fisiológico.